Fallece una mujer de 52 años tras caerse al embalse de Valdemurio, en Quirós

Rescate del cuerpo - SEPA

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil han localizado y recuperado el cuerpo sin vida de una mujer, de 52 años, desaparecida la pasada noche en el embalse de Valdemurio, en Quirós.

Los restos mortales de la mujer fueron rescatados por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que se hizo cargo del levantamiento del cadáver.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del SEPA del parque de Proaza, Grupo de Rescate, Unidad Canina, Unidad de Drones y Jefe de Zona Centro Este al frente del dispostivo. Desde el 112 Asturias también se movilizó un equipo de la ERIE (Equipo de Respuesta Inmedianta en Emergencias) psicosocial de Cruz Roja.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.16 horas de este miércoles. En la llamada, realizada por una persona que se encontraba con la mujer, indicaba que una mujer se había caído al embalse, en la zona del pantalán de canoas y no la localizaba.

La Sala 112 del SEPA movilizó a los equipos de Bomberos de Asturias anteriormente citado y solicitó el apoyo de los GEAS de la Guardia Civil. El Instituto Armado envió al lugar dos patrullas de seguridad ciudadana y personal de su grupo de montaña, del Greim.

A las 01.33 horas los GEAS realizaron la primera inmersión en el lugar donde previamente, uno de los perros de la Unidad Canina del SEPA, había marcado la localización. A la 01.51 horas el jefe de zona de bomberos informa que los GEAS han recuperado el cuerpo sin vida de la fallecida por lo que el personal del SEPA comienza a retirar a sus respectivas bases.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Intervención psicosocial de Cruz Roja atendió en el lugar a la persona que acompañaba a la mujer fallecida que también fue asistida por el médico del Grupo de Rescate.