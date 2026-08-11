Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para el detenido en Oviedo con siete kilos de cocaína

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido en Oviedo tras efectuar presuntamente dos disparos hacia otra persona y al que se intervinieron alrededor de siete kilos de cocaína, 5.000 euros y una pistola.

La petición ha sido formulada ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1, al considerar el Ministerio Fiscal que existe riesgo de fuga, dada la elevada pena que podría imponerse al detenido en caso de condena, así como riesgo de reiteración delictiva.

En principio, y sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse durante la instrucción, la Fiscalía atribuye al detenido un delito contra la salud pública, relativo al tráfico de drogas, y otro de tenencia ilícita de armas.

El hombre fue detenido este domingo por la Policía Local de Oviedo después de que, pasadas las 8.30 horas, efectuara presuntamente dos disparos hacia otra persona en la calle Santa Susana. Los agentes localizaron poco después al sospechoso en una vivienda de la calle Pérez de Ayala, donde procedieron a su detención.

En el domicilio se intervino una pistola Star del calibre 22 que se encontraba cargada, además de alrededor de siete kilos de cocaína y aproximadamente 5.000 euros en efectivo.