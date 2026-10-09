La FSA-PSOE registra 29 candidatos para conformar las listas al Congreso y el Senado por Asturias el 29N

Archivo - Adrián Barbón, en el centro - FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha cerrado este viernes a las 14.00 horas el plazo para la presentación de candidatos al Congreso y al Senado por Asturias para las elecciones generales del 29 de noviembre. En total se han registrado 14 candidatos al Congreso y 15 al Senado.

Las listas cerradas se designarán en función de los resultados del proceso de primarias que tendrá lugar en los próximos días. Según han informado los socialistas asturianos en nota de prensa, la candidatura se ordenará con criterios de género, equilibrio territorial y generacional.

La lista definitiva, encabezada por la actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se aprobará en el Comité Autonómico que celebrará la formación política el próximo miércoles 14 de octubre.

LAS CANDIDATURAS

Al Congreso se han postulado Jesús Aranda Fernández, Jesús Carlos Borrayo Blanco, Jorge Expósito González, Alain José Fernández Fernández, Daniel Fernández Sánchez, Pablo García García, Roberto García Morís, Felipe Juan Muñoz Mansilla, Emilio Ovies Marcos, Luis Pérez García Romeral, María Álvarez Collada, María Begoña Menéndez Canal, Ana Belén Menéndez Fernández y Josefa Pardo Alonso.

Los candidatos a ser senadores por el PSOE asturiano son Jesús Carlos Borrayo Blanco, Daniel Fernández Sánchez, Iván González Espina, Emilio Ovies Marcos, José Alberto Peón Victorero, Luis Pérez García Romeral, Sergio Sanzo Gómez, Julio Tamés Sordo, María Luisa Barreno Rodríguez, María Virginia Gil Torrijos, María Aránzazu González Montell, Ana Belén Menéndez Fernández, María Sandra Palacios Muñiz, Josefa Pardo Alonso y Silvia Suárez Rodríguez.