La gerente de Vipasa sostiene que la empresa "nunca hizo dejación de funciones" ante las ocupaciones en Nueva de Llanes

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OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la empresa pública de Viviendas del Principado (Vipasa), Marta Pulgar, ha defendido este martes que la entidad ha actuado con "diligencia, celeridad y pleno respeto a la legalidad" ante la ocupación ilegal de dos viviendas sociales en la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Nueva, en Llanes.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, Vipasa ha seguido el procedimiento de la vía penal mediante denuncias por usurpación. Pulgar ha subrayado que la empresa "nunca hizo dejación de funciones" y que el objetivo prioritario es reincorporar los inmuebles al parque público para destinarlos nuevamente al alquiler social.

En el primero de los casos, la respuesta se inició tras constatarse la renuncia del adjudicatario de un inmueble que contaba con contrato en vigor. Tras presentar la denuncia, el proceso se encuentra actualmente pendiente de actuaciones judiciales una vez ordenada la identificación de los ocupantes.

Respecto al segundo caso, la gerente ha explicado que Vipasa realizó primero un requerimiento de desalojo y, posteriormente, una denuncia penal que derivó en una sentencia condenatoria. No obstante, la presentación de un recurso de apelación mantiene el asunto a la espera de una resolución judicial definitiva.

"Vipasa ha actuado desde el primer momento con celeridad y dentro del marco legal. Somos los primeros interesados en recuperar estas viviendas", ha señalado Pulgar, quien ha recordado que, al tratarse de un proceso garantista, la evolución de los expedientes está sujeta a los tiempos de la Justicia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

De forma paralela a la vía judicial, la gerente ha indicado que se han reforzado las medidas preventivas para evitar nuevas ocupaciones en el parque público asturiano. Entre estas actuaciones destaca la instalación de sistemas de alarma en pisos vacíos y la intensificación del seguimiento e inspección de inmuebles desocupados.

Asimismo, se han reforzado los protocolos internos de detección temprana y se mantiene la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el Ayuntamiento de Llanes. "Además de actuar para recuperar las viviendas ocupadas, estamos trabajando para prevenir que estas situaciones vuelvan a producirse", ha concluido Pulgar.