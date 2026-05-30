Gijón suspende el veto a los patinetes que iba a arrancar este lunes: "La solución es regular, no prohibir"

Señal R118 (prohibida la circulación de patinetes eléctricos). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este sábado que el Ayuntamiento trabajará en una normativa que regule el uso de los patinetes eléctricos ante el "problema" existente con los usuarios que los utilizan "de forma irresponsable y peligrosa". "La solución es regular, no prohibir. No llegamos al gobierno para hacer de Gijón una ciudad de prohibiciones", ha asegurado.

A través de un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Moriyón ha juzgado "innegable" tanto el problema que supone el mal uso de los patinetes como el hecho de que estos vehículos de dos ruedas "han llegado para quedarse". Dos días después de que se anunciase el veto a los patinetes en una amplia zona del centro de la ciudad, la alcaldesa apuesta por una normativa local que garantice el uso responsable del patinete.

Esta norma ha de sentar "unas bases serias y firmes" y fijar "sanciones ejemplares" para quienes decidan incumplirlas. Para ello, esta semana convocará diferentes reuniones con la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público; la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias; los representantes del colectivo de repartidores y representantes vecinales, "con el fin de conjugar todas las sensibilidades y encontrar una solución conciliadora". A juicio de Moriyón, las ciudades "no deben esperar a que pase la moda, sino acompasar su normativa a preservar la convivencia y garantizar la seguridad".

El concejal de Tráfico, Pelayo Barcía, ha reconocido el "error" y ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará "para encontrar una solución equilibrada que garantice tanto la seguridad como la movilidad". Así, ha asegurado que tiene prevista una reunión con el colectivo de repartidores para este martes, consciente de que no "contempló adecuadamente" cómo podría afectar esta medida al desempeño de su trabajo.