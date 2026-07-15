La Guardia Civil detiene 'in fraganti' a un hombre con 16 requisitorias tras asaltar dos naves en Siero

Imagen del detenido captada por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han detenido a un varón sorprendido 'in fraganti' tras acceder a dos naves industriales en el polígono de Proni, en Siero, al que además le constaban 16 requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación, así como otras tres de averiguación de domicilio y paradero.

La actuación se produjo a las 20.45 horas del pasado 8 de julio, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) recibió el aviso de la alarma activada en dos empresas del citado polígono. Dos patrullas del Puesto de Noreña se desplazaron al lugar y localizaron en las inmediaciones a un individuo cuya indumentaria -gorra negra y camisa rosa- coincidía con la descripción facilitada por la central de alarmas, confirmándose que había accedido a las instalaciones.

Tras su identificación, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de cinco robos con fuerza, cuatro hurtos, un delito de hurto o uso de vehículo a motor y otro contra la seguridad vial.

El arrestado estaba siendo además investigado por el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Langreo por su supuesta implicación en otros tres robos, cuatro hurtos y un hurto o uso de vehículo a motor cometidos en empresas de Noreña, Meres y Granda, con un botín que supera los 17.000 euros.

Según las mismas fuentes, en uno de estos hechos sustrajo una furgoneta para abandonar el lugar, lo que motivó también la imputación de un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducción.

Al detenido, con una amplia trayectoria delictiva, le constaban 16 requisitorias de distintos juzgados de Asturias, Cantabria y Salamanca -entre ellos Oviedo, Gijón, Avilés, Torrelavega o Mieres-, todas ellas relacionadas con diligencias por robos y hurtos, así como tres señalamientos adicionales para la averiguación de domicilio y paradero.

Una vez instruidas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Siero, que decretó su ingreso en prisión.