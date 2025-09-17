La Guardia Civil intercepta en Oviedo un cargamento de 90 kilos de hachís transportado desde Madrid

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Oviedo a dos personas, un hombre de 38 años y una mujer de 30, ambos vecinos de Madrid, por transportar 90 kilogramos de hachís ocultos en un turismo procedente de Madrid que fue interceptado en el aparcamiento de una gran superficie comercial, tras un operativo de vigilancia iniciado en la autopista A-66.

La operación, llevada a cabo por unidades de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias, se enmarca en las labores de investigación para prevenir la comisión de delitos, especialmente en el ámbito del tráfico de drogas.

Tras obtener información sobre un posible transporte de estupefacientes desde Madrid con destino a Asturias, los agentes lograron identificar el vehículo sospechoso, un Volkswagen Touran de color oscuro, circulando por la A-66 a la altura de Figaredo (Mieres) en torno a las 09.00 horas del pasado día 15.

El turismo fue seguido hasta Oviedo, donde sus ocupantes adoptaron diversas medidas de seguridad para evitar ser detectados, recorriendo varias calles del sur de la ciudad, realizando contramarchas y múltiples entradas y salidas en el aparcamiento de una gran superficie.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en el estacionamiento. En el registro efectuado en el lugar, los agentes localizaron una bolsa de rafia oculta entre los asientos con 10 paquetes de hachís de un kilo cada uno. En el interior del coche también se hallaron dos maletas que contenían 32 y 48 kilogramos más de la misma sustancia, respectivamente, sumando un total de 90 kilogramos intervenidos.

Los dos detenidos, que conocían el itinerario con precisión y se desenvolvían con soltura por la ciudad, actuaban como correos de droga entre Madrid y Oviedo. Han sido puestos a disposición judicial acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en cantidad considerada de notoria importancia, al superar en 36 veces el umbral legal establecido en 2,5 kilos.

La droga incautada ha sido remitida al Servicio de Farmacia-Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Cantabria para su análisis.