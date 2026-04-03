Un hombre de 44 años muere apuñalado en Villaviciosa y la Guardia Civil detiene a su hijastro de 18 años

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en Cudillero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha muerto tras ser apuñalado con una arma blanca presuntamente por su hijastro de 18 años en una vivienda de Villaviciosa, según ha informado este viernes la Guardia Civil, que ha detenido al supuesto autor.

Los hechos ocurrieron en torno a la 01.00 de la mañana, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de la Policía Local de Villaviciosa, de la agresión con arma blanca en un inmueble situado en la calle Jove y Hevia.

Según fuentes de este cuerpo, la víctima trataba de mediar en una discusión entre familiares cuando se produjo el ataque. El cuerpo fue hallado posteriormente en el portal del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Villaviciosa, así como especialistas del Laboratorio de Criminalística y del Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que se han hecho cargo de la investigación.

Activado el protocolo judicial, se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal. Según la Guardia Civil, víctima y detenido mantenían una relación de parentesco, al ser el fallecido padrastro del presunto autor.