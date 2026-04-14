IPC de marzo: La inflación aumenta un 1% en Asturias, marcada por la subida de precios en moda y transportes

Archivo - Una tienda de ropa de Oviedo con el cartel de rebajas en julio. Imagen de archivo de comercio minorista, IPC, precios, rebajas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado un 1% en Asturias durante el mes de marzo en comparación con el mes anterior, marcado por los incrementos en 'Vestido y calzado' y 'Transportes', según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año, los precios han aumentado en Asturias un 0,8%.

A nivel nacional, el IPC elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

((Seguirá ampliación))