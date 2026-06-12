El IPC sube al 2,9% en Asturias en mayo

Archivo - Mercado de El Fontán, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,9% en Asturias en mayo en tasa interanual, 2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de mayo la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Asturias se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,3%.

Donde más subieron los precios en Asturias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,8% más que en mayo de 2025 (+0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,5% más (+0,6 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,4% más (+0,2 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3% más (-0,4 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en enseñanza, un -0,4% (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,1% en mayo en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar mayo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,7%) y Galicia (3,5%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9%) y Murcia(2,9%).

Melilla (+0,5%), Cantabria (+0,4%) y Baleares (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Ceuta, Extremadura y Andalucía en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106