El IPC sube al 3,1% en Asturias en julio

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OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado al 3,1% en Asturias en julio en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7%.

Donde más subieron los precios en Asturias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,5% más que en julio de 2025 (+1,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,8% más (+1,3 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,9% más (-0,4 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,1% más (+1,7 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en enseñanza, un -0,6% (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106