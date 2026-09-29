IU expresa su apoyo al PSOE de Oviedo tras sufrir amenazas en la Casa del Pueblo

El portavoz de IU-convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este martes frenar la escalada de violencia política tras las amenazas recibidas en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE). El portavoz, Gaspar Llamazares, ha expresado su "condena rotunda" sobre este episodio y ha trasladado su solidaridad a los socialistas ovetenses.

En una nota de prensa, Llamazares ha señalado que "la intimidación no puede formar parte de la vida política de una ciudad democrática como Oviedo" y ha enmarcado lo ocurrido en "un contexto preocupante de aumento de los discursos de odio y de distintas expresiones de violencia política, alimentados en buena medida por los partidos de la extrema derecha".

"No podemos tolerar que el señalamiento, las amenazas o las agresiones se normalicen como herramientas de presión y coacción política", ha dicho el portavoz, para después defender "una ciudad abierta, diversa y plural, donde la discrepancia pueda expresarse con libertad y nadie tenga que enfrentarse a amenazas o intimidaciones por defender sus ideas".

"La democracia, las libertades y los derechos sociales que hoy disfrutamos costaron muchos años de lucha y sacrificio, y no vamos a permitir que el miedo, la intolerancia y la violencia política vuelvan a ganar espacio en nuestra sociedad", ha señalado. La formación ha pedido que los hechos sean investigados y esclarecidos.