IU insiste en la necesidad de habilitar enero en la JGPA para desarrollar los trabajos para la reforma

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha pedido este lunes de forma oficial al Presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Marcelino Marcos Líndez, que incluya en el orden del día de la reunión de Portavoces de esta misma semana el debate para la habilitación de enero como mes hábil a fin de desarrollar los trabajos de reforma del Estatuto de Autonomía.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha explicado que IU ha decidido formalizar el llamamiento realizado al resto de fuerzas "ante el silencio a una propuesta indispensable si se quiere llegar a tiempo para garantizar la aprobación de la inclusión de la oficialidad esta legislatura, no ya en Asturias, sino en Madrid, toda vez que las reformas del Estatuto deben ser también refrendadas en el Congreso".

Vallina recuerda que llevan meses pidiendo que se inicie el proceso para la reforma del Estatuto. "En Octubre ya planteamos un calendario, junto con Podemos, pero el Gobierno, que es quien debería liderar las distintas fases de este trascendental cambio legislativo que queremos hacer en Asturias, ni siquiera ha respondido", ha lamentado.

Por ello, concluye que, ante ese "silencio", llega el momento de que cada grupo parlamentario "se retrate" y que se pase "de las palabras a los hechos".

"Si no se habilita enero, quedaremos como una cosa que es prometer y no cumplir lo prometido, que de esto estamos todos, la ciudadanía, uno poco hartos: la política no solamente es prometer, es cumplir lo prometido. Hay que ser serios y que cada grupo se retrate", ha advertido Vallina.