IU de Oviedo pide un pleno extraordinario ante la paralización de las demoliciones del viejo HUCA

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido al resto de la Corporación local sumar fuerzas para solicitar un pleno extraordinario en la ciudad ante la paralización de las obras de demolición en el viejo HUCA, en el barrio de El Cristo.

El consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, Guillemo Peláez, anunció este jueves la paralización de las actuaciones debido a razones técnicas vinculadas al estado del edificio conocido como 'los hongos' y a la actividad actual del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.

El objetivo de IU con la petición de este pleno es que la Corporación en su conjunto responda "de forma unitaria y urgente" ante esta paralización.

El edil Alejandro Suárez ha asegurado que la explicación del consejero de Hacienda "no tiene ninguna justificación". "No se puede tener un proyecto estratégico abandonado y no se puede no haber comunicado nada a los vecinos", ha aseverado. Para Suárez, "el Gobierno regional ha fracasado y ese fracaso tiene que ser respondido inmediatamente desde el conjunto de las fuerzas políticas de Oviedo de forma unitaria en un pleno".

A jucio de IU los vecinos del barrio están sufriendo un "maltrato inaceptable" que exige que el pleno del Ayuntamiento se pronuncie en su defensa.

En la carta remitida al resto de grupos y a la edil no adscrita, IU remarca que Oviedo "no puede tolerar un retraso más" en uno de sus proyectos estratégicos. IU recuerda que para que salga adelante la petición de un pleno extraordinario es necesaria la firma de, al menos, siete concejales.