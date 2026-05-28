La izquierda tumba en el Pleno la petición del PP de rebajar el IRPF y aplicar la "tarifa cero" a autónomos

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este jueves la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular que instaba a la adopción de una batería de medidas urgentes de apoyo al contar con el rechazo del PSOE, Convocatoria por Asturias (IU) y el Covadonga Tomé (Grupo Mixto).

El diputaod Andrés Ruiz (PP), ha advertido de que Asturias "ha perdido 3.700 autónomos desde que gobierna el señor Barbón en 2019", de los cuales 330 corresponden al último año 2025. Según ha explicado, este descenso se debe a que los rendimientos netos no resultan suficientes para los profesionales y a que estos se encuentran "hartos de trabajar para la Administración Pública", soportando "unas 200 horas anuales en trámites que conllevan un coste burocrático estimado en 210 millones de euros en la comunidad".

El PP proponía siete medidas articuladas en tres bloques, entre las que destacaban la rebaja de 0,5 puntos en los tres primeros tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para equiparar la fiscalidad asturiana a la de las comunidades vecinas del noroeste peninsular, así como la implantación de una "tarifa cero" para los nuevos autónomos en el inicio de su actividad.

El documento reclamaba la creación de una línea autonómica de ayudas dirigidas a cubrir las cuotas de la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja por enfermedad grave en caso de no tener empleados a cargo, e instaba al Gobierno de España a eximir formalmente de estos pagos en los supuestos de bajas de larga estancia, junto con la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para aquellos profesionales con rendimientos anuales inferiores a los 85.000 euros.

Por parte de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, la portavoz de Convocatoria por Asturias (IU), Delia Campomanes, ha justificado el voto en contra al señalar que, aunque el colectivo merece "respeto, acompañamiento y políticas públicas útiles", no van a aceptar que sus dificultades reales "se utilicen como coartada para repetir la receta fiscal de siempre del Partido Popular".

Campomanes ha tachado la propuesta de "política económica del eslogan" basada en una "bajada masiva e indiscriminada de impuestos" que debilita los ingresos públicos y "descapitaliza lo común", afectando a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Asimismo, ha negado el panorama económico "negro" dibujado por la derecha, destacando que en 2025 se constituyeron en Asturias 1.565 nuevas empresas, la cifra más alta de la última década.

La diputada del PSOE Esther Freile ha rechazado la iniciativa calificándola de "populismo" y de "regalar los oídos" al sector con promesas que ocultan "la letra pequeña". Al igual que el resto de la izquierda, la parlamentaria socialista ha cuestionado cómo pretenden sostener los servicios públicos esenciales si se aplica una "reducción masiva y regresiva" de la recaudación fiscal.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé también se ha sumado al rechazo de la propuesta al calificarla de "injusta y regresiva" por no diferenciar las ayudas en función de los niveles de facturación o ingresos de los beneficiarios. Aunque Tomé ha manifestado compartir ciertos puntos como la tarifa cero o la simplificación de trámites, ha criticado que el Partido Popular pretenda introducir "por la puerta de atrás" una modificación sustancial del modelo del IRPF sin que las bajadas se compensen con un incremento en los cuatro tramos más altos de la escala autonómica.

En el bloque de apoyo a la iniciativa, la portavoz de Vox, Carolina López, ha confirmado el voto favorable de su grupo hacia unas medidas que ve "razonables y necesarias frente a la asfixia actual", si bien las ha tildado de "insuficientes" por no abordar el trasfondo del problema humano que padece el sector.

López ha criticado la gestión de la izquierda, asegurando que "acribillan el bolsillo de la gente trabajadora" y que el único crecimiento real se da en los "estómagos agradecidos que colocan en la Administración". La diputada de Vox ha reclamado mayor protección en situaciones límite, bajo la premisa de que "si no puedes trabajar, no pagas", alertando de la falta de relevo generacional en una región donde el 40% de los autónomos supera ya los 60 años.

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha respaldado la PNL en coherencia con la posición mantenida por su partido ante iniciativas similares. Pumares ha remarcado la obligación tanto del Gobierno de España como del Ejecutivo del Principado de Asturias de articular las modificaciones normativas y legislativas pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias para aliviar la situación del colectivo y favorecer la actividad de los autónomos en la región.