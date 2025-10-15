Jonás Fernández (PSOE) carga contra el PP por ir a Bruselas a "fingir que son otros" quienes recortaron en PAC y pesca

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández, ha respondido este miércoles a las declaraciones del PP de Asturias en las que reclama que el PSOE intervenga para frenar los recortes planteados en la futura reforma de la Política Agraria Común y en la política pesquera, y ha criticado que una delegación asturiana haya viajado a Bruselas para "fingir que son otros" quienes presentaron esta reforma.

En una nota de prensa, Fernández ha defendido que "el grupo socialista tiene una posición firme de oposición a estos recortes, propuestos por comisarios del PP y que suponen una quiebra económica y de gobernanza política tanto de la PAC como de la política pesquera".

En ese sentido, ha denunciado "la hipocresía de aquellos que, antes de las elecciones se erigían en las calles como defensores del campo y, hoy, promueven los mayores recortes conocidos en la PAC y la Pesca, con graves consecuencias para los ganadores, agricultores y pescadores asturianos".

En el ámbito de la agricultura, la reforma planteada por el comisario popular, Christophe Hansen, supone un recorte en los fondos de alrededor del 22% para el periodo 2028-2034 y reduce significativamente, hasta cuatro, el número de ayudas directas financiadas al 100% con fondos comunitarios. El resto pasarían a formar parte de un 'sobre' nacional junto a otras políticas clave, como las de cohesión, y donde los Estados Miembros deberían co-financiar en un mínimo del 30% del total.

Mientras, en el ámbito pesquero, la propuesta del comisario popular Costas Kadis avanza un recorte aún más drástico en su presupuesto, del 67%, pasando de unos 6.000 millones de euros a alrededor de 2.000 millones.

"El PP nos pide ahora que lo salvemos de sí mismo y de las políticas que sus comisarios llevan a cabo", indica Fernández. "Es otro comisario del PP el que lidera el desmantelamiento práctico de las políticas pesqueras y el que mantiene a la pesca tradicional asturiana maniatada al impedirle faenar en las zonas decretadas como ecosistemas marinos vulnerables", ha dicho.

En ese sentido, Fernández ha salido en defensa de la labor realizada por el Gobierno de España, que ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo contra el acto delegado que regula dichos ecosistemas. "El ministerio de Agricultura es el que está velando aquí por los intereses de las flotas asturianas mientras el PP es incapaz de convencer a su comisario para que modifique una decisión que está en su mano", ha afirmado.