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OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con el respaldo de todos los grupos parlamentarios (PSOE, Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, PP y el Grupo Mixto) a excepción de Vox, que ha presentado un texto alternativo que únicamente ha contado con el apoyo del Partido Popular.

El texto aprobado recuerda a las dos mujeres asesinadas este año en Asturias, Laura y Covadonga Patricia, y subraya que a finales de octubre permanecían activos 2.375 casos en el sistema VioGén en la comunidad. La declaración reafirma el compromiso institucional con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y advierte sobre las nuevas formas de violencia machista en el ámbito digital, como el control a través de teléfonos móviles, la difusión de contenidos íntimos sin autorización o la creación de imágenes sexuales mediante inteligencia artificial.

El documento incide en que "la educación y la prevención son esenciales para transformar esta realidad" y defiende la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a reconocer las conductas de control y dominación para construir relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la libertad.

"Los consensos construidos frente a la violencia machista representan un patrimonio democrático que debemos preservar y fortalecer", señala el documento parlamentario, que reclama educación, prevención y recursos suficientes para garantizar una respuesta cercana y especializada a las víctimas.

VOX RECHAZA LA "PROPAGANDA" Y PIDE "REMIGRACIÓN"

Por su parte, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha justificado el rechazo de su grupo a la declaración oficial al considerar que las mujeres necesitan "protección real" y no "más propaganda política e institucional ni palabrería bonita que solo aguanta el papel".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, López ha sostenido que la izquierda "no tiene ningún tipo de legitimación" para dar lecciones sobre protección a la mujer tras aprobar la ley del 'solo sí es sí' y gestionar unas pulseras antimaltrato que, según ha señalado, "no están funcionando y la propia UCO está investigando como un posible caso de corrupción".

Asimismo, la dirigente de Vox ha asegurado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno "las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 287 por ciento en Asturias" y ha vinculado esta situación con la inmigración irregular, aludiendo al reciente asesinato de Covadonga Patricia en Gijón a manos de su expareja.

La portavoz parlamentaria ha explicado que la propuesta alternativa de su grupo --que no ha prosperado al sumar únicamente los votos de Vox y PP-- reclamaba un proceso de "remigración" para expulsar a los extranjeros que delincan o maltraten a las mujeres, así como el endurecimiento y cumplimiento íntegro de las penas para violadores y pederastas.