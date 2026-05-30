Lastra pide paciencia a la familia del ganadero asesinado en Ribadesella: "Para hacer las cosas bien se necesita tiempo"

Archivo - Cuevas, Ribadesella. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido "paciencia" con la investigación a la familia del ganadero asesinado en Ribadesella en septiembre de 2025, porque "a veces para hacer las cosas bien se necesita tiempo".

En unas declaraciones a los medios ha asegurado que no puede dar más información sobre el transcurso de la investigación al tratarse de un tema "muy sensible" que ya acumula "mucho tiempo" de pesquisas. Lastra ha subrayado que la Guardia Civil "sigue trabajando en el crimen", y ha asegurado que se trata de una "prioridad" para el instituto armado.

"Esperamos más pronto que tarde tener resultados", ha dicho, reconociendo que "hay veces que las investigaciones tardan". "Ha habido otras investigaciones en Asturias en años anteriores que también llevaron su tiempo y al final hoy hay gente condenada y en prisión", ha remarcado.