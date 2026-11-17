Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha destacado este martes el incremento del 22,7% en las partidas del presupuesto autonómico destinadas a inversiones en Oviedo frente al "recorte del 43,6%" en esta materia por parte del Ayuntamiento.

En una nota de prensa, Llaneza ha hecho un balance de las cuentas autonómicas para la capital asturiana, valorando especialmente las partidas regionales para el colegio de Montecerrao, la EDAR de Villapérez o medidas de movilidad. "Los presupuestos del Principado para 2027 reflejan una apuesta inversora por Oviedo que contrasta con la tristeza y la falta de ambición de las cuentas de Alfredo Canteli".

"Mientras el Gobierno autonómico incrementa un 22,7% las inversiones previstas en nuestra ciudad, hasta alcanzar los 60,7 millones de euros, el Ayuntamiento reduce un 43,6% sus inversiones reales, que pasan de 30,86 a 17,4 millones", ha enfatizado.

Entre las principales partidas, Llaneza ha mencionado 9,3 millones destinados al colegio de educación especial de Montecerrao, 22,6 millones para transformar la depuradora de Villapérez en una moderna biofactoría, o los más de cinco millones previstos para distintas actuaciones de movilidad, entre ellas la nueva pasarela intermodal entre autobuses y ferrocarril y la remodelación de la glorieta de Luis Oliver. "Son todas inversiones que responden a necesidades reales de Oviedo y que contribuyen a mejorar los servicios, las conexiones y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas", ha enfatizado el portavoz socialista.

También ha valorado positivamente el impulso al antiguo HUCA, donde "más retrasos no serían admisibles", así como las actuaciones en materia de vivienda pública y las inversiones en equipamientos sanitarios y educativos.

"El contraste con el presupuesto municipal es evidente", ha aseverado, al presentar el Equipo de Gobierno local unas cuentas que "reducen casi a la mitad" el esfuerzo inversor en el último año del mandato, "aplazan proyectos importantes" y "siguen sin dar respuesta a problemas fundamentales de la ciudad".