Oviedo da luz verde a un presupuesto de 296,5 millones para 2027 pese al rechazo de PSOE, IU y Vox

Pleno del Ayuntamiento de Oviedo. - WEB AYTO OVIEDO

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado inicialmente este jueves el Presupuesto General para 2027, que alcanza los 296,5 millones de euros en términos agregados, con los votos a favor del PP y la concejala no adscrita, Elena Figaredo, y el rechazo del PSOE, IU y Vox. Las cuentas contemplan 282,1 millones de euros para el Ayuntamiento y 14,45 millones para la Fundación Municipal de Cultura.

El debate ha estado marcado por las críticas de la oposición a la ausencia de partidas específicas para vivienda, la reducción de las inversiones y el incremento del gasto corriente, frente a la defensa del equipo de gobierno de unas cuentas que considera equilibradas y que dan continuidad a los proyectos municipales.

La propuesta ha salido adelante con 14 votos a favor y once en contra, después de que el Pleno rechazase las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox e inadmitiera la iniciativa de IU. El presupuesto se someterá ahora a información pública durante 15 días hábiles, periodo en el que podrán presentarse reclamaciones.

FALTA DE POLÍTICA MUNICIPAL DE VIVIENDA

El portavoz socialista, Jorge García Monsalve, ha centrado su intervención en la ausencia de recursos para promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas.

Ha señalado que el programa de Administración General de Vivienda cuenta con 187.400 euros destinados exclusivamente a las retribuciones del personal de la Oficina Municipal de Vivienda y Suelo, mientras que la partida de conservación y rehabilitación de edificios, que en 2026 disponía de 2,95 millones de euros procedentes de fondos europeos, queda sin dotación en 2027.

También ha criticado que el plan de inversiones plurianual para 2027-2030, dotado con 62 millones de euros, no contemple actuaciones en esta materia. Entre las medidas que considera necesarias ha citado la promoción de vivienda pública y asequible, la adquisición de inmuebles para uso social y la aprobación de un plan municipal de vivienda.

En la misma línea, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha calificado el presupuesto como un "paso atrás" por no responder a la emergencia habitacional. Ha reclamado más ambición municipal en vivienda, la transformación de la Oficina Municipal en una empresa pública y un plan municipal que permita orientar las actuaciones.

También ha cuestionado la falta de avances en servicios básicos, transporte público y proyectos estratégicos como La Vega, además de lamentar que no se contemplen presupuestos participativos para los distritos.

"CAÍDA DE LAS INVERSIONES Y AUMENTO DEL GASTO"

Monsalve ha criticado que el crecimiento de los ingresos municipales se apoye fundamentalmente en las transferencias de otras administraciones, especialmente las procedentes del Estado, mientras aumenta el gasto corriente y se reduce el ahorro. También ha advertido de que el presupuesto incorpora una estimación de inejecución de más de 20 millones de euros para alcanzar la capacidad de financiación prevista.

El portavoz socialista ha cifrado en un 43,61% el descenso de las inversiones reales consolidadas, que pasan de 30,86 millones de euros a 17,4 millones. A su juicio, el equipo de gobierno vuelve a confiar en los remanentes de tesorería para completar actuaciones en lugar de incorporarlas a una planificación plurianual.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha rechazado unas cuentas que, a su juicio, reducen las inversiones mientras aumentan el gasto corriente. Ha cuestionado especialmente los recursos destinados a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, que ha cifrado en 2,1 millones de euros entre las partidas municipales y las de la Fundación Municipal de Cultura. También ha reclamado una reducción de la presión fiscal y ha enumerado actuaciones pendientes en barrios e instalaciones municipales.

La concejala no adscrita Elena Figaredo, pese a plantear objeciones sobre la política fiscal y la evolución de las inversiones, ha considerado que el proyecto es "serio y realista, no austero, pero tampoco derrochador, equilibrado", por lo que ha anunciado su voto favorable.

CUENTAS "RÉCORD" Y LA CESIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha defendido que el presupuesto es el más elevado de la historia municipal y permitirá continuar las actuaciones de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios. Ha destacado la situación financiera del Ayuntamiento, con capacidad de ahorro y un nivel de endeudamiento reducido, así como el compromiso de mantener congelados los tributos municipales por segundo año consecutivo.

Frente a las críticas sobre vivienda, González ha defendido la colaboración con el Principado mediante la cesión de tres parcelas municipales para facilitar la construcción de unas 270 viviendas y ha sostenido que el problema requiere la implicación de todas las administraciones. El concejal Ignacio Cuesta ha añadido que el plan municipal de vivienda está próximo a finalizarse.

El equipo de gobierno también ha defendido la ejecución de las inversiones y ha explicado que las modificaciones previstas en el transporte público urbano tendrán reflejo presupuestario en 2028, al financiarse con cargo a la liquidación del contrato correspondiente a 2027.