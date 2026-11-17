OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha criticado este martes los presupuestos autonómicos para la capital asturiana, asegurando que "no sirven para nada". Después de que el Gobierno de Asturias aprobase el proyecto presupuestario para 2027 este lunes, Canteli ha asegurado que la parte referida a Oviedo le parece "mal, como casi siempre".

En unas declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de las XXVIII Jornadas Municipio y Adicciones 'El Momento Importa', Canteli ha incidido en que el presupuesto es teórico pero que luego en la práctica "no se hace nada".

Oviedo, ha agregado, está "paralizada" y "dolida" con el Ejecutivo autonómico por la gestión que se ha hecho, por ejemplo, con la candidatura de Oviedo para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública en el edificio Calatrava. "No vino aquí porque el presidente no trabajó para que viniera", ha asegurado, lamentando que el resultado podría haber sido diferente si el presidente Adrián Barbón hubiera ido "por lo menos" dos o tres veces a Madrid a ver al presidente Pedro Sánchez.

"Es una inacción permanente que está haciendo daño a Asturias", ha aseverado Canteli, quien ha reclamado un "cambio radical" tanto en el gobierno central como autonómico.

EL PRESUPUESTO AUTONÓMICO PARA OVIEDO

Las cifras del presupuesto presentadas esta semana por el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, contempla en su capítulo de inversiones unos siete millones para la capital asturiana.

Entre las principales cifras se encuentran una partida de 400.000 euros para el palacio de justicia de Oviedo, 111.543 euros para el plan especial del antiguo HUCA y 200.000 euros para el proyecto de remodelación de La Malatería.

Además incluye 2,7 millones de euros para la construcción de viviendas en la capital, 1,05 millones para actuaciones en el CP La Gesta I y Gesta II, 1,76 millones para la remodelación de la glorieta de Luis Oliver, 600.000 euros para el acceso peatonal entre las estaciones de tren y autobús, 96.000 euros para los fondos de la biblioteca pública de Oviedo y 121.000 euros para la adecuación de la oficina de empleo de la calle General Elorza.

Por otro lado, el presupuesto contempla una partida de 1,3 millones de euros para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.