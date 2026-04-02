Localizado el hombre de 75 años que cayó a un agujero en Salinas - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre de nacionalidad rumana que se había perdido tras caer a un agujero, en Salinas (Castrillón), ha sido localizado a las 13.02 horas por efectivos del Greim de Mieres y el Helicóptero de la Guardia Civil, tal y como han informado fuentes de este cuerpo.

La operación se ha desarrollado tras la coordinación entre el 112 Asturias y la Central Operativa de Servicios de la Zona/Comandancia de Asturias, que mantuvo contacto telefónico constante con el afectado para guiar sus movimientos.

El sonido del helicóptero permitió al hombre orientarse mientras los agentes realizaban el rastreo por tierra. La persona fue hallada en un hueco del terreno y se desplazó hasta el lugar personal sanitario para evaluar su estado de salud.

La zona donde se localizó es conocida por el nombre de Pinosantos. La operación contó con un traductor que facilitó la comunicación entre el hombre y los rescatadores.