'Madrid Fusión Dreams Asturias' reunirá en Gijón a los profesionales más influyentes de la gastronomía

La viceconsejera Lara Martínez (izqda.) con María Busta, cocinera de Casa Eutimio, en Lastres, y Benjamín Lana, director de Vocento Grastronomía, durante la presentación de 'Madrid Fusion Dreams Asturias' en las cocinas de La Laboral. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, acogerá el próximo día 28 el foro internacional 'Madrid Fusión Dreams Asturias', que reunirá en la ciudad a algunos de los profesionales más influyentes del mundo de la gastronomía, la innovación y la sostenibilidad.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, el encuentro, patrocinado por el Principado, reflexionará sobre los grandes retos del planeta para alimentarse de forma sostenible en un contexto de recursos sobreexplotados.

El programa previsto combina alta cocina, investigación, tecnología, activismo social y memoria culinaria para repensar el futuro del sistema alimentario global desde una mirada justa, consciente y regenerativa.

"Asturias demuestra que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano de nuestras tradiciones", ha destacado la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, durante la presentación del evento en este día.

"Este foro internacional es una oportunidad para mostrar al mundo el talento, la identidad y la capacidad de liderazgo de nuestra tierra en el ámbito gastronómico", ha agregado.

Martínez ha remarcado que la gastronomía forma parte de la estrategia turística del Principado y de la manera de entender Asturias: "como un territorio que cuida el producto local, protege el paisaje y ofrece experiencias auténticas y sostenibles durante todo el año", ha apuntado.

Entre los asistentes, estarán presentes figuras de prestigio internacional como la activista y agricultora Elizabeth Mpofu (Zimbabue), el cocinero brasileño David Hertz, reconocido por la ONU y el Foro Económico Mundial por su proyecto de gastronomía social.

También participarán chefs españoles de primer nivel como Luis Alberto Lera (Restaurante Lera, de Castroverde de Campos, Zamora) y Nacho Manzano (Casa Marcial, Parres), que departirán en la mesa redonda Retrogastronomía: mirar al pasado para salvar el futuro.

Otra de las mesas redondas previstas es 'La vigencia del recetario tradicional en la era foodtech', donde se analizará la vigencia del recetario tradicional en la era digital con la participación de la escritora e investigadora Rosa Tovar y las cocineras Charo Carmona (Arte de Cozina, Antequera, Málaga) y María Busta (Casa Eutimio, Llastres), defensora de la cocina asturiana más auténtica.

Martínez, por otro lado, ha incidido en que la celebración de 'Madrid Fusión Dreams Asturias' refuerza el posicionamiento de la comunidad como un destino gastronómico de referencia, comprometido con la sostenibilidad, la innovación y el apoyo al talento local.

"Este evento simboliza la forma de entender la gastronomía en nuestra tierra: una cocina que mira al futuro sin perder sus raíces, que innova sin olvidar el origen y que siempre pone en valor el trabajo de quienes cuidan la tierra y el mar", ha resaltado la viceconsejera.