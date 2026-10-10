Más de 30 especialistas de la Guardia Civil ensayan intervenciones de alto riesgo en Picos de Europa

Archivo - Nuevo helicóptero de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Grupos Especiales de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) han realizado diversas prácticas con el fin de actualizar y mejorar sus capacidades en el rescate en dos jornadas durante esta semana en Asturias el 6 y el 9 de octubre.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, han sido jornadas monográficas de escalada alpina organizadas por el Capitán Jefe del Área de Cangas de Onís, del cual dependen además del propio GREIM de Cangas de Onís, el de Mieres (Asturias), Potes (Cantabria), Sabero (León) y Puebla de Trives (Orense), con 31 efectivos.

Los agentes se han entrenado en aspectos como el rescate en helicóptero y la movilidad en grandes paredes, en el área de Cangas de Onís, donde estadísticamente hay un elevado número de intervenciones y rescates que se resuelven mayoritariamente con medios aéreos.

Los objetivos que se perseguían con estas prácticas era reconocer las caras del Urriellu y conocer las posibilidades que pueden existir para un recate en gran pared. También conocer los puntos donde realizar depósitos y extracciones con grúa en el Urriellu, así como aumentar la coordinación entre pilotos y rescatadores en las operaciones de grúa.

Las condiciones climatológicas que se dieron en la primera jornada obligó a cambiar el lugar de realización del pico Urriellu a una cantera situada próxima al Mirador de El Fito. En la última jornada, se instaló un Puesto de Mando en el mirador Pedro Udaondo de la localidad de Asiego-Cabrales y, en una zona próxima, se estableció un lugar para la toma de tierra de los helicópteros para recoger a los especialistas y trasladarlos hasta el Urriellu.