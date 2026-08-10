El menor detenido en el caso de la menor sustraída en Oviedo queda bajo supervisión de sus abuelos

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OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El menor detenido junto a su madre en la operación de rescate de una niña sustraída en Oviedo ha pasado a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias, que ha decretado que el menor quedará bajo la supervisión de dos de sus abuelos mientras se tramita el procedimiento, según ha informado la Fiscalía del Principado de Asturias.

El Tribunal de Instancia de Oviedo había decretado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la madre de la menor sustraída, desaparecida desde que el pasado mes de abril la mujer se la llevase en el marco de una visita con su familia biológica en un punto de encuentro familiar de Oviedo.

Según ha comunicado el Ministerio Fiscal, la Fiscalía pidió esta medida porque considera que existe riesgo de fuga de la mujer, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer en caso de condena, en principio por un delito del artículo 225 bis del Código Penal, que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad. Esta calificación puede modificarse a lo largo del procedimiento.

La Fiscalía considera además que esta sustracción ha ocasionado una "alteración" en la estabilidad física y psíquica de la menor. La Policía Nacional localizó a la niña de cinco años sustraída por sus padres biológicos el pasado viernes en un asentamiento en las inmediaciones del Polígono de Silvota. Los agentes detuvieron en la operación a la madre de la menor y a otra persona implicada.