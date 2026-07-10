Mónica Oltra participa en la VII edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Asturias

Mónica Oltra, en la asamblea extraordinaria que la va a ratificar como candidata de Compromís a la Alcaldía de València. - COMPROMÍS

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra participará este sábado en la VII edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Asturias, donde reflexionará sobre política, democracia y transformación social. Los actos de la Escuela, organizada por la asociación AMA Asturies, comenzaron este jueves 9 de julio y seguirán hasta el domingo 12 con un programa en el que también participarán Clara Serra o Miquel Missé.

En una nota de prensa, la organización destaca que la nueva edición se celebra en un momento "donde las fuerzas ultra- reaccionarias han emprendido una campaña de acoso legal a la organización feminista asturiana". Denunciadas por Abogados Cristianos en el juzgado de Villaviciosa por exhibir una imagen de la 'Santina Queer' el 8M, AMA Asturies "se reafirma en que la Santina volverá a aparecerse estos días para luchar contra los discursos reaccionarios, la crisis de la vivienda, la discriminación y violencia ante las mujeres y el colectivo LGTBIQ+".

Estas jornadas aspiran a convertirse en "un espacio de construcción de alternativas", que abordará el acoso a las mujeres en posiciones de liderazgo público, las alianzas con el movimiento LGTBIQ+ con perspectiva de clase, la situación de las mujeres migrantes, el feminismo entre los hombres, o el negocio de la reproducción asistida, con debates, entrevistas, presentaciones de libros y actividades culturales.

Durante cuatro días, en Kuivi Almacenes Industriales y en el Manglar Ecosistema Cultural se darán cita "algunas de las voces más relevantes del feminismo, el pensamiento crítico, el activismo social y la política". AMA Asturies espera que esta sea "la última Escuela" donde esté vigente el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, "que está facilitando el acoso legal a las organizaciones feministas por los grupos ultra, como Abogados Cristianos".

La programación comenzó el jueves con una sesión previa dedicada al fenómeno del true crime desde una perspectiva feminista, a partir del libro de la escritora Berta Comas, presentado por la editora Silvia Cosío, en un diálogo sobre la representación de la violencia contra las mujeres en la cultura contemporánea.

La inauguración oficial ha tenido lugar este viernes, con representantes de organizaciones sociales como Asturies Acoge, Llar Trans, el grupo de apoyo a Las 6 de La Suiza y AMA Asturies.