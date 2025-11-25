El movimiento feminista se manifiesta en Avilés con el lema '¡El machismo nos cuesta la vida!'

Miembros de IU en la manifestación de Avilés del 25N - IU

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación unitaria en Asturias por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, se celebra desde las 19.00 horas por las calles de Avilés con el lema '¡El machismo nos cuesta la vida!'.

La movilización, convocada por Asturias Feminista 8M, ha salido de Plaza del Vaticano con destino a la Plaza de España. Ha participado la vicepresidenta, Gimena Llamedo y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, entre otras autoridades.

Los organizadores han querido centrarse este año no solamente en la violencia física, sino en todos los tipos de violencias machistas que existen y que impiden la libertad de las mujeres en diferentes aspectos. A lo largo del recorrido, los manifestantes han realizado distintos cánticos y coreado consignas en contra del machismo.