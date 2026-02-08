Nuevo aparcamiento disuasorio en Cabo Peñas con 166 plazas y plena integración paisajística

Archivo - Faro de Peñas, entorno del Cabo Peñas. Gozón - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Gozón ha sacado a licitación el proyecto para la construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en las proximidades del Cabo Peñas, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 342.994,19 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 16 de febrero para presentar sus ofertas.

El proyecto se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Gozón y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El objetivo que se persigue es fomentar la movilidad sostenible y evitar la penetración del vehículo privado motorizado en las inmediaciones del faro del Cabo Peñas, permitiendo a los visitantes estacionar de manera respetuosa con el recurso natural.

La instalación contará con una capacidad total de 166 plazas, repartidas en 161 plazas ordinarias para vehículos ligeros y cinco reservadas para personas con movilidad reducida. Asimismo, se han proyectado cuatro dársenas para autobuses con sus correspondientes zonas de maniobra para facilitar el acceso del transporte público.

Dada la ubicación del proyecto dentro del Paisaje Protegido del Cabo Peñas y de una Zona Especial de Conservación (ZEC), la solución técnica adoptada prioriza la integración paisajística mediante su implantación en una vaguada natural, lo que garantiza la ocultación visual del aparcamiento desde el entorno.

En concreto, se situará en la margen derecha de la carretera AS-328, en dirección noroeste, aproximadamente 800 metros antes de llegar al actual aparcamiento del faro.

En cuanto a los materiales, se emplearán pavimentos drenantes consistentes en celosías de hormigón prefabricado rellenas de tierra vegetal y césped, mientras que las plazas de estacionamiento serán de césped natural para mantener la permeabilidad del suelo.

Ante la falta de red eléctrica en la zona, se ha optado por un sistema de iluminación autónoma alimentada por energía solar, mediante la instalación de nueve luminarias LED sobre columnas de seis metros. Este sistema evitará el impacto de cables eléctricos en el Paisaje Protegido.

MEJORA DE SENDA PEATONAL Y NUEVA ÁREA RECREATIVA

El proyecto contempla además la mejora y el desvío de un tramo de la senda peatonal Luanco-Cabo Peñas, garantizando un itinerario accesible que conecte el aparcamiento con el entorno del faro sin interferir con el tráfico rodado.

La actuación incluye además la creación de un área recreativa con mesas de picnic de madera y la revegetación del entorno con especies arbóreas autóctonas, tales como arces, abedules y laureles, siguiendo criterios fitosociológicos de la zona.

Según los plazos técnicos establecidos en la memoria del proyecto, las obras tendrán un periodo de ejecución de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo.