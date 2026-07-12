Oviedo destaca el éxito de la representación 'El Primer Peregrino' a pesar de la tormenta

Representación teatral 'El Primer Peregrino' - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, ha mostrado su satisfacción tras concluir la sexta edición de la propuesta cultural 'El Primer Peregrino', a pesar de que la tormenta de esta noche en Oviedo obligó a suspenderla a los pocos minutos del inicio.

En unas declaraciones a los medios, García Quintana ha señalado que este año el evento ha contado con la participación del comisario del Jacobeo 2027. Se trata de una celebración que busca poner en valor la historia y el relato de la marca turística 'Oviedo, Origen del Camino', basada en la figura del rey Alfonso II como primer peregrino a Santiago de Compostela.

Según ha explicado, esta ha sido la primera ocasión en la que se ha tenido que cancelar la representación teatral protagonizada por Ramón Langa. "Sabemos que arriesgamos mucho en Oviedo y en Asturias, aunque sea en julio, pero dependemos de la meteorología", ha manifestado, destacando que "cada vez se suma más gente" a este evento.

A partir de este lunes, Quintana ha avanzado que ya comenzarán los trabajos para preparar la próxima edición, que coincidirá con el Año Jacobeo 2027.

BALANCE DE ASISTENCIA Y OCUPACIÓN EN EL INICIO DEL VERANO

Preguntado por el inicio de la temporada estival en la capital asturiana, el responsable de Turismo ha indicado que ha sido "bastante bueno" y ha apuntado que el sector hostelero y hotelero prevé un buen año de actividad.

Con todo, ha matizado que el municipio "no va a poder seguir creciendo indefinidamente" tras los buenos datos de los últimos ejercicios, situando la desestacionalización como el objetivo principal de la concejalía.

El edil vaticina que el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026 tendrá un alto impacto, al ser Oviedo uno de los mejores puntos del territorio español para ver el eclipse y coincidir con la semana de mayor ocupación del año en Asturias.