El paro baja en 1.983 personas en 2025 en Asturias hasta los 51.197 desempleados

Archivo - Oficina de empleo en Llanes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.983 personas en 2025 en Asturias en relación al año anterior (-3,7%) hasta los 51.197 desempleados , pese al repunte de un 0,4% en el último mes del año respecto a noviembre (201 parados más), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Asturias (20 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones.

En cuanto a sexos, el año cerró con 29.648 mujeres desempleadas, 1303 menos que el año precedente y 21.549 hombres sin empleo, un descenso de 680 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 65 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 1918 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Sin empleo anterior, 130 menos (-2.43%), mientras que se incrementó en Servicios, 142 más (+0.38%); Construcción, 138 más (+4.03%); Industria, 29 más (+0.8%); Agricultura, 22 más (+2.57%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (37904), Sin empleo anterior (5213), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (877), Construcción (3561), Industria (3642).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51782) Comunitat Valenciana (-25560) y Cataluña (-11959) frente a La Rioja (-202) y CEUTA (-722), en el lado contrario.

CONTRATACIÓN

El número de contratos firmados en Asturias en 2025 aumentó un 4,4% durante el año hasta registrar 19.065 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 11% hasta los 4.961 contratos y los temporales aumentaron un 2,2% hasta sumar 14.104 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 73,98% fue temporal (frente a un 68,87% del mes anterior) y un 26,02%, indefinidos (el mes precedente fue un 31,13%).

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE

El desempleo aumentó en diciembre en 201 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha subido la mayoría de veces en Asturias (16 veces) mientras que ha bajado en 13 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

En cuanto a sexos, de los 51.197 desempleados registrados en diciembre, 29.648 fueron mujeres, 252 menos (-0,8%) y 21.549, hombres, lo que supone un aumento de 453 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2,1%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 179 parados menos que a cierre del pasado mes (-4,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 380 desempleados (+0,81%).

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.