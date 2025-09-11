Peláez asegura a los vecinos de El Cristo-Buenavista que los derribos del viejo HUCA se harán en 2026

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado este jueves ante los vecinos de los barrios El Cristo-Buenavista y Llamaquique que los derribos del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se harán en 2026, después de que se paralizaran los trabajos previos en julio de este año.

En una reunión con representantes vecinales, Peláez ha querido transmitir "tranquilidad" sobre el futuro de estos terrenos y los derribos de los edificios. Ha asegurado que la de los derribos es una obra "adjudicada" y "en marcha" aunque "se encuentra eventualmente suspendida".

De cara a la futura ordenación de toda la parcela, Peláez ha recogido el guante de los vecinos, que plantearon hacer un parque provisional en los solares que queden despejados tras los primeros derribos. A juicio del consejero, es un planteamiento "interesante" una vez el Principado derribe el viejo hospital "en tanto en cuanto no se produzca el desarrollo urbanístico de la zona".

"Les hemos dicho que nuestra intención es que se incorpore al parque de Truébano como un solar verde y nos dijeron que sería interesante estudiar la posibilidad de darle algún uso temporal en forma de parque o alguna otra infraestructura al aire libre que permita también que los vecinos puedan disfrutar de esa parte que se corresponda con los derribos", ha explicado. *

LOS VECINOS RECLAMAN MÁS PARTICIPACIÓN

Al encuentro con el consejero acudieron los representantes de la Asociación Vecinal y Comercial del Cristo Montecerrao, Llamaquique y Buenavista, SOS Viejo HUCA y la asociación vecinal de la calle Fuertes Acevedo-Buenavista. Todos ellos han coincidido en demandar una mayor participación en el proceso y mayor información acerca de las reuniones de la comisión entre el Principado, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Universidad y el Ayuntamiento de Oviedo.

El presidente de la Asociación Vecinal y Comercial del Cristo Montecerrao, Llamaquique y Buenavista, Ramón del Fresno, ha pedido que se informe "perfectamente" de los contenidos de las comisiones sobre el futuro del viejo HUCA. Ha dicho además que hasta ahora no están de acuerdo en "la mayoría" de elementos que están proyectándose para la zona y ha pedido que el espíritu de fondo de los terrenos, de cara al futuro, sea el campus universitario.

Desde SOS Viejo Huca, Nacio González ha lamentado que tras la reunión se puedan transmitir "grandes noticias a los vecinos" ya que los plazos del derribo "no son los deseados" y hasta que se resuelva la ordenación del espacio y la ampliación del campus universitario "van a pasar unos cuantos años. "Estamos otra vez prácticamente en la casilla de salida", ha lamentado.

Desde la asociación vecinal de Fuertes Acevedo, su representante Juan Nieto ha lamentado la falta de concreción sobre el inicio de los derribos y sobre el futuro de estos espacios. Ha apuntado que lo que "menos interesa" sería construir más pisos "cuando tenemos un montón de locales y pisos vacíos que nadie alquila".