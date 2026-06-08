Peláez defiende la negociación bilateral con Hacienda sobre financiación autonómica frente a las críticas del PP

Guillermo Peláez, a la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha defendido este lunes la negociación bilateral con el Ministerio de Hacienda en el marco de la renovación del modelo de financiación, rechazando las críticas del PP que pide rechazar estas conversaciones.

A preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno Peláez ha dicho que aún no hay fecha concreta para la reunión con Asturias, pero ha asegurado que su obligación es defender los intereses del Principado. Ha emplazado a los 'populares' a aclarar cuál sería el riesgo de sentarse a negociar, afirmando que con esas reuniones se puede "conseguir que tus posiciones se vean reflejadas en el modelo, pero que luego, desde Madrid, desde Génova, no te dejen votar que sí".

El socialista ha recordado que en 2009, cuando se reformó el modelo de financiación por última vez, surgió de una forma muy similar y ha señalado que el entonces presidente de la Junta de Galicia, Alberto Feijóo, "mantuvo reuniones bilaterales con Elena Salgado y con el ministro de Administración Territorial".

Peláez ha subrayado que "el propio Feijóo dijo que los gallegos serían los últimos en levantarse" y ha pedido "coherencia" al PP, argumentando que "lo que antes estaba bien, que era defender sus territorios y por tanto sentarse a negociar la reforma del modelo, ahora no puede estar mal".

El consejero ha criticado la postura del PP en Asturias y de las comunidades autónomas gobernadas ese partido, por negarse a negociar, asegurando que "están a los dictados de Génova y no a la defensa de los intereses de sus territorios". Peláez ha lanzado un llamamiento a las autonomías del PP para que "sean responsables, que defiendan sus intereses y que se sienten a negociar".

Respecto a la posición del Gobierno asturiano, Peláez ha dejado claro que acudirán a la negociación "con un apriorismo", ya que "la propuesta tal y como está, no nos vale". El consejero ha subrayado que "o hay modificaciones sustanciales sobre la propuesta o el Principado de Asturias votará que no".