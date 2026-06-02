Peláez sobre el modelo de financiación: "Creo que le corresponde al Gobierno de España ganarse el sí de Asturias"

Archivo - El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha vuelto a incidir este martes en que el Gobierno asturiano se va a sentar a dialogar con el central un nuevo modelo de financiación dentro del marco de lo que son sus compromisos, que pasan por el acuerdo de una Junta General del Principado de Asturias y la declaración de Santiago con otras siete comunidades autónomas. "A partir de ahí, creo que le corresponde al Gobierno de España ganarse el sí de Asturias", dijo Peláez.

El consejero asturiano ha recordado que al Principado "no le gustaron las formas de cómo empezó el esa propuesta de reforma" y ha reiterado que siempre apostaron por un diálogo con las comunidades autónomas para poder negociar esa propuesta.

"Es muy importante reformar el modelo de financiación y el Ministerio se abre, tiende la mano a dialogarlo con las comunidades autónomas y por supuesto, el Principado de Asturias se va a sentar a dialogar ese nuevo modelo dentro del marco de lo que son nuestros compromisos. Queremos un modelo de financiación de las comunidades autónomas que atienda el coste efectivo de los servicios públicos y no a la capacidad fiscal de los de los territorios. Y por tanto, nos vamos a sentar a negociar porque creo que es nuestra obligación en defensa de los intereses de Asturias", insistió.

Ha indicado que ahora habrá que cuadrar agendas para esas reuniones y ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas del PP que ya están diciendo que no se van a sentar ni a negociar.

"Deben ser conscientes de que la mejor defensa de sus territorios es sentarse a negociar. Si hay una propuesta encima de la mesa, hay que negociarla independientemente de cuál sea el voto final de la propuesta que le de el Ministerio, pero yo creo que la mejor defensa de sus territorios es poner en valor lo que quieres en el modelo y por tanto sentarse a negociar", dijo.

En este sentido ha planteado que quizás lo que ocurre es que las CCAA del PP "no se atreven a negociar por miedo a que les den lo que están pidiendo y luego alguien les diga que no pueden votarlo".

"Es decir, yo creo que es un momento en el que las comunidades autónomas del PP tienen que ser autónomas verdaderamente autónomas y pensar en sus territorios y no están al servicio de la agenda que les marquen desde Madrid, porque yo el único riesgo que veo a sentarse a negociar es que te den lo que pides y que luego alguien te prohíba a votarlo", dijo.