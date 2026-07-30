Peláez pide "enterrar cuanto antes" la polémica por la pérdida de la AESAP: "El espectáculo no es nada edificante"

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, atiende a los medios tras reunirse con vecinos del entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha pedido este jueves "enterrar cuanto antes" la polémica por la pérdida de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) para Oviedo y ha asegurado que "el espectáculo no es nada edificante", después de que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, le acusara de "mentir".

En unas declaraciones a los medios, Peláez ha lamentado la "deslealtad" del regidor local, criticando que haya planteado esta operación "como un win-win" en el que, si salía la operación Oviedo "se apuntaba el tanto" y si salía mal le echaba la culpa al Principado.

El consejero ha recordado que la candidatura se articuló "de manera conjunta" desde el origen del proyecto entre el Principado y el Ayuntamiento y ha manifestado que el planteamiento de la propuesta se diseñó desde el Gobierno autonómico con la vocación de "servir a los ciudadanos" y con el convencimiento de que las administraciones se tienen que poner de acuerdo en proyectos comunes con independencia del signo político.

Aunque ha agradecido que el primer edil ovetense le haya telefoneado para trasladarle sus discrepancias antes de realizar sus declaraciones, Peláez ha vuelto a reiterar que no comparte sus manifestaciones y ha pedido cerrar la polémica cuanto antes porque a la ciudadanía "no le interesan" estas disputas.

Finalmente, el consejero ha abogado por analizar la resolución formulada por el Ministerio de Sanidad y sobre la que se fundamenta el acuerdo del Consejo de Ministros. El Principado comprobará si existe alguna opción de recurso y evaluará los puntos de mejora para poder optar con garantías a futuras convocatorias en beneficio de Asturias.