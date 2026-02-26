Peláez ve "complicado" que el ministerio reúna a CCAA para abordar la financiación con las elecciones de CyL cerca

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la fiesta anual del Colegio de Economistas de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha reconocido que ve "complicado" que el Ministerio de Hacienda convoque a las Comunidades Autónomas para abordar la financiación autonómica con las elecciones en Castilla y León cerca.

En unas declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a la fiesta anual del Colegio de Economistas de Asturias, Peláez ha explicado que el Ministerio había dicho a las CCAA que quería convocarlas para dar explicaciones técnicas sobre el modelo y también para escuchar sus propuestas, pero ha remarcado que "es complicado llevar adelante" este proceso debido al "proceso electoral autonómico convocado".

Asturias, ha agregado, "todavía está expectante" a iniciar el diálogo formal con el Ministerio para ver si se aviene a una modificación de la propuesta inicial, rechazada por el Gobierno asturiano. "Cuando haya esa modificación la evaluaremos, si beneficia a los intereses de Asturias votaremos que sí, si no beneficia a los intereses de Asturias votaremos que no", ha zanjado.

CELEBRA QUE LA UNIVERSIDAD SE ABRA A TRASLADAR CIENCIAS A UN EMPLAZAMIENTO TEMPORAL

Por otro lado, Peláez se ha referido a la posibilidad de que la Universidad de Oviedo traslade de manera temporal los estudios que se imparten en la Facultad de Ciencias para favorecer la unificación de sedes judiciales en la capital asturiana.

Ahora que la Universidad "habla de una situación provisional para Ciencia", el consejero se ha preguntado por qué "no intentar ya" una solución que pueda afrontarse "con el diálogo y la colaboración institucional".

La institución académica, ha dicho, "cuenta con el respaldo" del Ejecutivo para poder abordarla "si así lo consideran".