Una persona fallecida y doce heridos en los 32 accidentes registrados el fin de semana

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OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con una personas fallecida, un herido grave, nueve leves y dos pendientes de valoración. Se ha registredo 32 siniestros de viernes a domingo, según datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press.

En lo que respecta al viernes día 25 de septiembre fueron 13 los accidentes registrados, con dos heridos leves y otros dos heridos pendientes de valoración.

Al día siguiente, sábado día 26 de septiembre, fueron siete los accidentes. Fue el día en el que se registró la persona fallecida, hubo un herido grave y cuatro leves. Ese día fue el que se produjo el accidente en el Rally Villa de Llanes, en el que perdió la vida la copiloto de 20 años Soraya Barreiro.

Por último, en la jornada del domingo día 27 de septiembre se registraron 12 accidentes en un día en el que contabilizaron tres heridos leves.