El PP critica al Principado por no incluir la circunvalación de Trubia en los presupuestos 2026 y anuncia una enmienda

Agustín Cuervas-Mons, acompañado de los también diputados regionales José Luis Costillas y Sandra Camino. - PP

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular José Cuervas-Mons ha criticado este martes que el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026 no incluye apoyos suficientes a infraestructuras clave de Oviedo, como la ronda de circunvalación de Trubia, y ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de "falta de voluntad política" para resolver problemas municipales que se arrastran desde hace años.

Según han explicado los 'populares' en una nota de prensa, Cuervas-Mons, acompañado de los diputados José Luis Costillas y Sandra Camino, ha destacado en Trubia la necesidad de que el Gobierno de Adrián Barbón "impulse de manera definitiva" la ronda de circunvalación de la localidad, que permita eliminar el paso de camiones con destino a la factoría de Química del Nalón.

"Es necesario pasar de la palabrería de Alejandro Calvo, el consejero más ineficaz y sectario del Gobierno de Barbón, a la acción y a solucionar un problema que se arrastra ya varios años", ha afirmado Cuervas-Mons, quien ha recordado que Calvo ya habló en 2021 de modificar un convenio anterior entre el Principado, el Ayuntamiento y la empresa, "pero todo parece que ha quedado en el olvido. Han pasado ya tres años desde entonces".

El diputado popular ha agregado que "recientemente, el consejero decía que había que modificar el convenio porque se incrementaba el precio de la obra. Otra paralización más. Es evidente que hay una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Barbón para con los grandes problemas del Ayuntamiento de Oviedo".

Para Cuervas-Mons, la ausencia de la ronda de circunvalación de Trubia en el proyecto presupuestario "evidencia la falta de atención del Gobierno autonómico hacia Oviedo: Una situación que se repite en los grandes asuntos municipales, en los que el Consistorio no es tenido en cuenta. No existe ningún diálogo, como demuestran los últimos acontecimientos en el HUCA".

Ante este marco, el diputado ha anunciado que el grupo parlamentario popular presentará una enmienda a los Presupuestos para redactar el proyecto de la variante de Trubia. Cuervas-Mons también ha mencionado que, "aunque la Ronda Norte no depende de manera directa del Principado, es fundamental que exista apoyo, acuerdo y diálogo con el Gobierno de España para avanzar en una infraestructura esencial para la ciudad de Oviedo".

Junto a esto, ha reclamado al PSOE de Oviedo que explique por qué antes apoyaba la construcción de túneles bajo el Naranco y por qué ahora no respalda esta opción. "Es necesario que explique este cambio en su postura y, sobre todo, debe dejar de retrasar más una infraestructura vital para la ciudad con polémicas absurdas", ha añadido.