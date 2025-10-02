El PP pide explicaciones al Gobierno asturiano por el puesto de Lydia Espina en el Adolfo Posada

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Gloria García, ha criticado este jueves al Gobierno asturiano por buscar un "acomodo" a la exconsejera de Educación asturiana, Lydia Espina, al otorgarle un puesto en el Instituto Adolfo Posada, de nivel 26, el mismo de los inspectores de Educación, y además con un complemento de exclusividad de 1.780 euros.

García, que ha pedido al Gobierno explicaciones al respecto y todo el expediente, señaló que pocos días después de solicitar la relación de puestos, cargos, retribuciones y responsabilidades en el Instituto Adolfo Posada, los medios de comunicación difundieron el nombramiento de la exconsejera.

"Nos llama la atención que la dimisión de Espina se produjo el 2 de junio y el 5 de junio, se sacó el procedimiento para cubrir la plaza ocupada por Soledad Saavedra, viuda del expresidente Vicente Álvarez Areces. Al final, todo queda en casa", censuró.

"Hemos solicitado el expediente completo, queremos conocer cómo fue la concesión de esa comisión de servicios, qué criterios se siguieron para el nombramiento y quiénes fueron los méritos de los otros 16 aspirantes que según el Gobierno optaron a la plaza. Exigimos transparencia, no puede ser que una plaza como esta acabe, una vez más, en manos de alguien con carné socialista", afirmó la diputada del PP .

García ha dicho que se trata de un nuevo caso de "puertas giratorias", algo que, ha afirmado, es habitual en el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón.

"Es llamativo que el Gobierno presente esta plaza como de 'carácter temporal'. ¿Temporal hasta cuándo? ¿Acaso hasta las próximas elecciones municipales? Dicen que Lydia Espina quería apartarse de la política, pero esa afirmación se contradice con su realidad: continúa en primera línea como secretaria general del PSOE en Villaviciosa. ¿De verdad se aparta de la política quien mantiene un puesto orgánico de tal relevancia?," concluyó.