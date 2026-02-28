El PP ve "alarmantes" las listas de espera en Dermatología del HUCA y considera "incompetente" la gestión de Saavedra

Archivo - Pilar Fernández Pardo - PP - Archivo

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Pilar Fernández Pardo, ha criticado este sábado a la Consejería de Salud dirigida por Concpeción Saavedra "llegar tarde" ante los problemas que surgen en áreas de su competencia.

"Estaríamos hablando de una clara incompetencia. Alguien en la cadena de mando de la Consejería de Salud y del propio Servicio de Salud del Principado de Asturias, incluida la Consejera, deberían asumir responsabilidades. Que se estén tardando 278 días para ser atendidos en el servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias, hospital de referencia en Asturias, es absolutamente inasumible," censuró.

La parlamentaria popular afirmó que "la plantilla del servicio se reduce al 50%. Los especialistas se niegan a trabajar con el jefe de servicio, se van a otros hospitales y la lista de espera se dispara", lamentó Fernández Pardo. Considera "alarmantes" esas lisas de espera. "¿La consejera no se entera? ¿Nadie le informa? ¿Esta es la gestión de quien está al frente de la sanidad asturiana?", se ha preguntado la parlamentaria.

"La auditoría que la señora Saavedra anuncia, un poco tarde, por cierto, debería realizarla por todo el servicio de Salud del Principado de Asturias, tal como le venimos pidiendo en el Partido Popular incluida la gestión de la consejera", sentenció.

Fernández Pardo señaló que el grupo parlamentario popular solicitará toda la información al respecto. "Exigiremos responsabilidades porque detrás de tanta incompetencia y desconocimiento están los usuarios de la Sanidad pública asturiana que sufren retrasos injustificados en unas listas de espera, que la consejera Concepción Saavedra no es capaz de solucionar," concluyó.