Salón de actos del CP La Gesta II - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Oviedo para reparar el salón de actos del Colegio Público Gesta. Ambas administraciones se comprometen a asumir a partes iguales el coste de la actuación, que asciende a 1,1 millones.

El acuerdo establece que la consejería adelantará esa cantidad, consignada ya en el presupuesto autonómico de 2027, y que se ocupará tanto de la licitación de la obra como de la contratación de la coordinación de seguridad y salud. Según ha informado el Principado en nota de prensa, el consistorio ovetense transferirá al Principado la cantidad de 556.462 euros. La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses y la licitación podrá iniciarse una vez rubricado el convenio.

Los trabajos consistirán en la reparación de las deficiencias del salón de actos, además de la renovación completa del sistema eléctrico, la instalación de iluminación de emergencia, revestimientos interiores, ventilación y climatización, la impermeabilización de cubiertas y una nueva salida del edificio que facilite la evacuación de emergencia.

Este convenio deja sin efecto otro acuerdo anterior entre ambas administraciones, de fecha 9 de junio de 2025, que no llegó a formalizarse. En consecuencia, se mantienen los objetivos y las actuaciones previstas, pero ha sido necesaria la revisión y actualización de los precios unitarios recogidos en el proyecto de obra. También se ha adaptado a la nueva Ley de Calidad Ambiental.