El Principado destinó 2,5 millones de euros desde 2012 al mantenimiento de la Ciudad de Vacaciones de Perlora

La Consejería de Hacienda destinó desde 2012 un total de 2.498.253 euros al mantenimiento y conservación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, antiguo complejo turístico ubicado en el concejo de Carreño.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, en una comisión en la Junta General, donde ha rechazado que el complejo se encuentre en estado de abandono ante las "tareas de mantenimiento" que efectúan desde el Principado.

Por otro lado, ha señalado que desde el Ejecutivo siguen buscando un proyecto que permita "revitalizar" Perlora ya que, por el momento, "hay proyectos, pero ninguno ha llegado a concretarse".

De cara al futuro Piñán ha indicado que los posibles usos del complejo tendrán que tener en cuenta el impacto social de los proyectos y que se "respeten y garanticen los usos normalizados por la ciudadanía", además de garantizar la protección de los edificios protegidos y que la financiación garantice la viabilidad. "Mientras tanto se seguirán destinando recursos a su conservación", ha afirmado.

La consejera se ha manifestado así ante la pregunta del 'popular' José Manuel Felgueres sobre la situación de "abandono" en la que se encuentra la Ciudad de Vacaciones de Perlora. El diputado ha indicado que el complejo está "peor que nunca" y que es "una vergüenza para todos los asturianos".

"No sé lo que le pasa a la izquierda asturiana con la Ciudad de Vacaciones, no sé si es por quien la construyo o para que se dedicó", ha afirmado, para acusar al Principado de "incompetencia". "Si todos los asturianos vieran como está la Ciudad de Vacaciones, en las próximas elecciones no les votaría nadie", ha sentenciado.