Principado y vecinos acuerdan dotar de usos temporales a la parcela del viejo HUCA tras el derribo

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OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha acordado con las asociaciones vecinales del entorno del antiguo HUCA dotar de usos temporales a la parcela de su propiedad que va a ser derribada en los terrenos del antiguo equipamiento hospitalario. "Me parece que es una propuesta interesante y que, desde luego, vamos a abordar en el ámbito del Gobierno", ha asegurado.

Al término de una reunión con representantes vecinales, Peláez ha explicado a los medios que la parcela del Principado va a quedarse como un "solar verde" con hierba, y los vecinos han pedido que se pueda utilizar para "algún tipo de instalación deportiva" o una infraestructura "no muy costosa", con la intención de darle uso hasta que se desarrolle el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que transformará los terrenos. El objetivo es que este solar pueda servir para dinamizar la vida del barrio tras "diez años sin dar una solución a El Cristo".

Los vecinos también han transmitido al consejero su voluntad de participar activamente en el diseño urbanístico posterior del entorno. Peláez ha recogido el guante y ha mostrado el compromiso del Ejecutivo de "escuchar" a las asociaciones vecinales en la redacción del PERI, que está ya próximo a ser adjudicado.

LA PARCELA SE CERRARÁ EN AGOSTO

En lo referido a los trabajos de desbroce, desamiantado y derribo de edificios, el consejero ha explicado que está previsto cerrar al tránsito de peatones y vehículos la parcela a comienzos de este mes de agosto.

Los trabajos de derribo cuentan con un plazo de ejecución de diez meses y, según ha recordado el consejero, comenzarán por la zona más alejada del edificio del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, para garantizar su actividad hasta que se traslade a Llanera en octubre.

Las primeras labores serán de cierre perimetral y desbroce, para posteriormente acometer el desamiantado y los primeros derribos de los edificios más alejados. Una vez abandone las instalaciones el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, se acometerá el desamiantado del edificio del hospital y el de la Cruz Roja.

A estas labores se suma el compromiso del Ayuntamiento de Oviedo de otorgar la licencia provisional a la Universidad de Oviedo para que pueda reformar los tres edificios que utilizará para ampliar el campus, una vez se produzca la aprobación inicial del PERI. El objetivo del Ejecutivo autonómico es que esta previsión se incluya en el presupuesto autonómico de 2027. "Somos optimistas en ese sentido y como el PERI ya va caminando, vamos incluso ganando algunos meses, pues vamos a ver si es posible y tiene sentido esa partida presupuestaria porque efectivamente se va a ejecutar", ha explicado.

LOS VECINOS PIDEN PARTICIPAR

Peláez se ha reunido con cinco representantes de asociaciones de vecinos de El Cristo-Buenavista, quienes han transmitido al consejero la necesidad de agilizar los trabajos y de que se cumplan los plazos para que el barrio vuelva a recuperar su actividad.

El representante de SOS Viejo Hospital, Nacio González, ha explicado que si bien la operación va "con muchos años de retraso", es necesario "mirar al futuro" y pedido que las asociaciones puedan participar "desde el principio" en la recuperación de los terrenos.

Marcelino Pérez de La Unión Vecinal El Cristo-Montecerrao-Buenavista ha pedido al Principado que vaya cumpliendo los plazos ante la "intranquilidad" de los vecinos. "Esperamos que esto se solucione, veremos a ver", ha dicho.

Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Cristo-Buenavista-Llamaquique-Montecerrao en Oviedo, su presidente Ramón del Fresno ha subrayado que lo importante es lograr una "solución seria" tras "25 años esperando". "Está inservible, es un cementerio de edificios esqueléticos", ha denunciado, asegurando que si se hubiese conservado hace doce años, "sería otra historia".

El representante de la asociación de vecinos de Fuertes Acevedo-La Muria, Juan Nieto, ha pedido que los vecinos puedan aportar sus ideas en el PERI y que no sea un plan de especulación, sino un proyecto "líder" para Oviedo. Finalmente, la representante de la asociación vecinal de Montecristo, Pilar Manzano, ha asegurado que el consejero "aclaró algunas cosas" pero ha pedido que se cumplan. "Ya está bien de esperas", ha dicho, para después reclamar que la zona se rehabilite y los vecinos puedan disfrutar de ella.