El PSOE urge al equipo de gobierno a negociar la adquisición del Palacio Leyguarda

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reclamado al equipo de gobierno que dé "dar el paso definitivo" para negociar con el Ministerio de Hacienda la adquisición del Palacio de Inclán Leyguarda, en la plaza del Sol, para concretar la creación del Museo de Oviedo.

"Tenemos una buena oportunidad para hacer efectiva la compra con cargo al superávit presupuestario del pasado ejercicio", ha señalado. "Es evidente que el Ministerio no está cómodo con este singular edificio. Hasta el punto de que tuvo que ser el Ayuntamiento el que acometiese obras urgentes de mantenimiento y consolidación el pasado mandato", ha abundado Fernández Llaneza.

El portavoz del PSOE ha recordado que incluso existe una valoración del inmueble, realizada en 2023, que fija su precio en poco más de 945.000 euros. Fernández Llaneza recuerda que el pasado mes de mayo ya manifestó en comisión y en un artículo publicado en la prensa la conveniencia y urgencia de que la ciudad disponga, por fin, de un Museo de Oviedo. En aquel momento señalaba como emplazamiento idóneo este edificio neoclásico diseñado por Manuel Reguera.

"Somos conscientes de que el equipo de gobierno ha estudiado esta posibilidad, pero es el momento de pasar a los hechos, aprovechar el superávit para adquirir el inmueble y lanzar el proyecto del museo que Oviedo necesita", ha insistido.

El portavoz socialista recuerda también que en 2015 el entonces alcalde del PP, Agustín Iglesias Caunedo, asumió un proyecto de los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca para este fin, aunque el emplazamiento previsto era el martillo de Santa Ana, un proyecto que finalmente no se ejecutó.

Afirman desde el PSOE que posteriormente, en 2019, el actual alcalde, Alfredo Canteli, retomó la idea de impulsar el museo. "Hubo algunos contactos, pero a día de hoy seguimos exactamente igual", ha lamentado.

Desde el Grupo Municipal Socialista subrayan que Oviedo necesita un museo que, en conjunción con el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo Arqueológico de Asturias y el Museo Diocesano de Oviedo, configure un potente y atractivo conjunto museístico urbano.

"Además, el Palacio de Inclán Leyguarda sería una oportunidad magnífica para ubicar también en el mismo edificio el Archivo Municipal, nuestra memoria viva, que lleva años padeciendo precariedad de espacio y de recursos humanos", propone Fernández Llaneza.

"Si estamos de acuerdo todos en el potencial del edificio y del proyecto y teniendo los recursos disponibles, no hay razón para que no hagamos lo necesario para solventar este viejo anhelo", ha señalado el portavoz del PSOE, que propondrá al Pleno de esta semana la adquisición del inmueble con cargo al superávit presupuestario.