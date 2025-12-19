Queipo (PP) plantea una rebaja histórica de impuestos y acusa a Barbón de inflar su "burbuja presupuestaria"

El portavoz parlamentario del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante su intervención inicial este viernes en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este viernes en el Pleno de la Junta General el proyecto presupuestario de 2026 del Principado, que ha calificado como "el peor de todos los que han presentado". Ha denunciado que las cuentas se han convertido en "una burbuja presupuestaria, inflada por impuestos excesivos que no tiene un impacto real en Asturias", y ha defendido la propuesta de su partido, basada en una rebaja histórica de impuestos para los asturianos.

En su intervención inicial, Queipo ha acusado al Ejecutivo que lidera el socialista Adrián Barbón de mostrar "apatía y desgana" en la presentación de las cuentas, retrasadas dos meses respecto al plazo legal.

El líder de los 'populares' ha advertido de que, a pesar de que el presupuesto ha crecido en 2.236 millones de euros en seis años, "el dinero que no se invierte se va a engordar la Administración, a pagar el precio de su socio de Gobierno, a sus enchufes y puestos a dedo y a los despilfarros derivados de su mala gestión".

En este sentido, ha denunciado que el dinero de los asturianos "no se invierte, va a otras cosas que les interesan más" al Ejecutivo asturiano. "Por ejemplo, a pagar el precio de su socio de Gobierno", ha dicho en referencia a IU-Convocatoria por Asturias. Además, ha señalado que parte de los recursos "también van a engordar la Administración. Una Administración enorme, anquilosada e ineficiente" y ha detallado que el presupuesto de los entes públicos ha crecido "unos 200 millones de euros, un 37% más, y ya alcanza los 730 millones de euros", con pérdidas acumuladas de 300 millones de euros.

Queipo ha criticado también los gastos del Ejecutivo autonómico, incluyendo "el Gabinete del señor Barbón, que ya nos cuesta a los asturianos 1,3 millones de euros, cuadriplicando el coste del de su predecesor, Javier Fernández", y ha mencionado despilfarros concretos como "el incendio de la Plantona de Cogersa, que nos costó 15 millones de euros" o "el derribo del antiguo HUCA, donde gastaron 8 millones en vigilancia".

Ha alertado de la consolidación del gasto y de la "burbuja presupuestaria", a la vez que ha advertido de riesgos futuros. "¿Qué va a pasar cuando dejen de llegar tantos fondos europeos como han llegado hasta ahora? ¿Qué va a pasar cuando el Gobierno de Sánchez cumpla sus promesas con los independentistas catalanes y les conceda el cupo independentista, dinamitando así el sistema de financiación autonómica?", ha planteado.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha destacado los riesgos del sistema de financiación autonómica y ha afirmado que "lo que va a sostener su carísima e ineficiente Administración son los impuestos de los asturianos.

Queipo ha censurado la ejecución de inversiones, señalando que "su presupuesto dobla el de 2006, pero ustedes invierten la mitad de lo que se invertía hace 20 años", y ha criticado la gestión en sanidad, educación y servicios sociales, afirmando que "más de 172.000 asturianos siguen esperando por una operación, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica" y que "la ayuda a la dependencia tarda un año en concederse".

PROPUESTA FISCAL DEL PP

Queipo ha explicado que el PP presentó una "propuesta ambiciosa, pero realizable, diseñada para una legislatura", que incluye medidas en el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Según el dirigente 'popular', estas iniciativas permitirán "tener la mejor fiscalidad del noroeste de España, generar empleo y crear oportunidades".

En relación con el IRPF, ha destacado que el objetivo es "corregir la progresividad en frío" y "bajar los tipos impositivos para dejar de ser una de las comunidades en las que más pagan las rentas medias y bajas". Propone rebajar los tipos del segundo y tercer tramo en 0,5 puntos y del cuarto tramo en 0,7 puntos, así como deflactar el impuesto elevando los límites de los tramos en un 5%.

Sobre Sucesiones y Donaciones, el PP plantea bonificar el 100% de la cuota tributaria para los Grupos I y II, con el fin de "evitar que un hijo o nieto tenga que pagar por aquello que ya pagaron su padre o abuelo" y corregir lo que calificó de "impuesto injusto que obliga a malvender o endeudarse para heredar".

Respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Quiepo propone eliminar el "error de salto" y aplicar medidas específicas para jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y residentes en zonas rurales en riesgo demográfico, incluyendo la exención de impuestos sobre los primeros 150.000 euros de la compra de vivienda habitual y un tipo reducido del 0,5% para viviendas de nueva construcción.

El portavoz del PP también ha criticado que el proyecto de presupuestos excluya a los denominados "concejos demográficamente inestables" de deducciones y ayudas, mencionando concejos como Cabranes, Caravia, Coaña, Muros de Nalón, Navia, Santo Adriano y Vegadeo.

"Asturias necesita un futuro. Y no es el futuro que le darían estos presupuestos. La fórmula es sencilla si se quiere entender: menos impuestos, más oportunidades, mejor gestión, más Asturias", ha rematado.