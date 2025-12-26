Queipo (PP) rechaza "saltarse la ley" para facilitar la aprobación de los presupuestos asturianos

El portavoz parlamentario del PP de Asturias, Álvaro Queipo, tras la reunión de portavoces en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este viernes a PSOE e IU-Convocatoria por intentar "retorcer la ley" para solventar la falta de voto en la tramitación presupuestaria, al ausentarse el diputado Xabel Vegas en la Comisión de Hacienda convocada para aprobar la ponencia sobre el proyecto de presupuestos del Principado.

"Lo que han querido es que retorzamos la ley, que incumplamos la ley, para mayor comodidad del Gobierno del Principado de Asturias y el Partido Popular en eso no va a participar", ha afirmado en declaraciones a los medios en la Junta General. Queipo ha recalcado que su grupo "es muy respetuoso con todos los procedimientos y bajo ningún concepto nos vamos a saltar la ley".

Para el portavoz 'popular', que ha asegurado que "no sale de su asombro", hoy se ha vivido "una jornada absolutamente atípica" en el Parlamento asturiano. Queipo ha recordado que Vegas (IU-Convocatoria), con su voto, aprobó el calendario para la tramitación de estos presupuestos. "Lo conocía desde el primer momento y, por tanto, no puede alegar desconocimiento de la sesión que hoy tenía lugar. Una sesión, por cierto, bastante importante en la que se debería haber aprobado este dictamen, este presupuesto", ha afirmado.

El dirigente del PP asturiano ha señalado además que la situación vivida hoy en la Junta General refleja el "síntoma de dos partidos que están en un gobierno, en un gobierno en descomposición, un gobierno que está de salida, un gobierno que está sumido en un caos y en una falta de comunicación entre sus propios miembros, porque evidentemente nadie está a lo que hay que estar".