La relación entre el Gobierno de España y el de Asturias, a debate en el pleno de esta semana

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, deberá responder a las preguntas de la oposición en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), relacionadas con la relación entre el Ejecutivo autonómico y el estatal.

El primer portavoz en tomar la palabra será el del PP, Álvaro Queipo, quien preguntará a Barbón "¿Por qué consiente los desmanes del Gobierno de Sánchez a Asturias?".

La siguiente será la portavoz de Vox, Carolina López, quien lanza la pregunta "¿El papel todo lo aguanta?". Según ha explicado la formación, esta pregunta pretende "poner en evidencia la brecha entre las promesas reiteradas por el Ejecutivo autonómico y la realidad que sufren los asturianos, reclamando al Gobierno rigor, seriedad y respeto hacia los compromisos adquiridos con la sociedad".

Finalmente, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, preguntará "¿Qué tiene que pasar para que se convoque la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma del Principado de Asturias?".