Seis detenidos por hurto de más de 2.000 kilos de cable de cobre en Ribadesella

Cable de cobre robado en Ribadesella. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a seis personas como supuestos autores de un delito de hurto de cable de cobre en el polígono de Guadamía-Camargo, en Ribadesella.

Según ha explicado la Guardia Civil en nota de prensa, la operación comenzó a las 4.00 horas de este miércoles, cuando la patrulla de seguridad ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella realizaba vigilancia en el polígono de Guadamía-Camargo-Ribadesella para prevenir la comisión de robos. Allí la patrulla observó un furgón que repostaba en la gasolinera y cómo uno de los ocupantes de la furgoneta se dirigía a un turismo Toyota Corolla estacionado en una zona semioculta del otro extremo de la gasolinera.

Este hecho llamó la atención de la patrulla, que decidió identificar a los ocupantes de los dos vehículos. En el furgón viajaban dos personas y en el turismo otras cuatro, todos ellos dijeron no entender el castellano y dificultaron notablemente la labor de identificación, alegando no poseer documentación física.

Aprovechando la distancia entre los dos vehículos y la ventaja numérica sobre los Guardias Civiles actuantes, los ocupantes de los vehículos salieron corriendo, adentrándose en el polígono y ocultándose entre las naves y vehículos estacionados de la zona.

Al registrar los vehículos, la patrulla encontró en el interior de la furgoneta 2.336 kilos de cable de cobre y en el Toyota varias prendas de vestir mojada, calzado embarrado, dos tenazas y varios pares de guantes.

Al tiempo, se coordinó un dispositivo de localización de las personas huidas en el que participaron varias patrullas de la compañía de Llanes, dando como resultado la detención de dos de los huidos a las 8.30 horas de este jueves en el apeadero del tren de Camargo.

Posteriormente, sobre las 09.30 de la mañana los agentes localizaron a los otros cuatro ocupantes de los vehículos en unas fincas cercanas al camino de Santiago de Camargo-Ribadesella, procediendo a su detención y traslado al cuartel de la Guardia Civil en la localidad riosellana para la instrucción de las diligencias.

La Guardia Civil se puso en contacto con el responsable de la infraestructura de Telefónica en la zona al comprobar que el cable incautado provenía de una línea telefónica.