Seresco eleva su facturación a 56,3 millones en 2025 y sitúa su rentabilidad operativa en el 17%

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seresco, compañía española especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital, cerró el ejercicio 2025 con un importe neto de la cifra de negocio de 56,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 por ciento respecto al año anterior, según ha informado este miércoles la empresa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 10 millones de euros, un 14 por ciento más que en 2024, con un margen operativo del 17 por ciento, lo que sitúa a la tecnológica entre las compañías más rentables de su sector.

Estos resultados confirman las previsiones de crecimiento orgánico incluidas en su Plan 2023-2025, pese a la ralentización del programa de adquisiciones. La empresa mantiene su estrategia selectiva de búsqueda de sinergias, priorizando aquellas operaciones que aseguren una adecuada integración técnica, organizativa y cultural.

Seresco subraya que su estructura organizativa y la solidez de su cartera de contratación garantizan visibilidad, recurrencia y estabilidad a su negocio. La ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda del grupo se situó en 1,15.

El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez, ha destacado que los resultados reflejan la apuesta de la compañía por la mejora continua de procesos y la integración transversal de la Inteligencia Artificial (IA). "La IA es ya una palanca real de crecimiento que impulsa la eficiencia operativa, la calidad de los servicios y la capacidad de generar soluciones de alto valor añadido", indica, señalando su aplicación en áreas como ciberseguridad, gestión de personas y geoinformación.