Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Guardia Civil han logrado desmantelar una banda que se dedicaba a asaltar viviendas en Asturias, en una operación conjunta que se ha saldado con la detención de tres personas y su posterior ingreso en prisión.

Según una nota de prensa del Ministerio de Interior, durante la primera quincena del pasado mes de julio, se perpetraron un total de nueve robos con fuerza en viviendas tipo unifamiliar en diversas localidades del Principado de Asturias.

Estos robos, tenían un 'modus operandi' específico, que indicaba la existencia de un grupo itinerante en la comunidad autónoma. Fruto de la investigación, se pudo determinar la implicación de dos turismos, uno que era utilizado para la comisión directa de los robos y un segundo para desplazarse desde su lugar de origen a Asturias.

Si el primero utilizaba matrículas dobladas, el segundo estaba en regla, para no levantar sospechas. Se ha remarcado, en este sentido, que estos grupos itinerantes se desplazan a una provincia, en la que desarrollan su actividad delictiva durante un periodo que varía de una a tres semanas. Durante ese tiempo, normalmente utilizan viviendas vacacionales en zona rurales aisladas.

Estas suelen ser alquiladas por terceras personas que carecen normalmente de antecedentes, empleando preferentemente plataformas de alquiler vacacional. Para ellos, es preferente que los inmuebles sean gestionados por empresas, lo que evita el contacto personal.

En el caso de este grupo organizado, había alquilado y utilizado una vivienda situada en una parroquia de Gijón. La persona que alquiló la vivienda, una mujer de origen sudamericano, se encontraba empadronada en un centro social en la ciudad de Barcelona junto con más de 5.000 personas, no pudiendo avanzar más en la investigación, al no poder identificar a los integrantes del grupo delictivo.

Durante la segunda quincena de septiembre, se tuvo constancia que la misma mujer de origen sudamericano, había vuelto a alquilar, para una única persona, una vivienda en un barrio de Gijón, por un periodo de nueve días.

Establecido un dispositivo policial discreto en torno al citado domicilio, se pudo observar como llegaban dos personas en un turismo marca Mercedes Benz. A estas se les unió, días después, otro hombre.

Los investigadores comprobaron que se trataba de ciudadanos de países del Este de Europa. El control sobre los integrantes del grupo permitió conocer como uno de ellos visitaba una gran superficie ubicada en Gijón, donde adquirió guantes, y herramienta, que suelen ser utilizados para la comisión de los robos en viviendas. Este tipo de compra se repitió en al menos otra ocasión.

Esto hizo sospechar que se trataba de un grupo itinerante que pretendía instalarse en Gijón, con el objeto de llevar a cabo una campaña de robos en viviendas.

Se ha indicado, asimismo, que dado las medidas de seguridad que este tipo de grupos delictivos adoptaban, impedían a los agentes realizar un control exhaustivo de sus movimientos, por lo que en muchas ocasiones debían de abandonarlos para no ser detectados y que dejaran el lugar donde residían.

A pesar de ello, el vehículo que utilizaban de la marca Mercedes, serie A, fue visto en varias ocasiones por la zona de Ceares y Viesques.

Había constancia, al tiempo, de la perpetración de dos robos con fuerza en dos pisos de esa zona, en los cuales se apoderaron de joyas y dinero, tanto en euros como en dólares.

Los investigadores constaron que los dos primeros integrantes d esta banda que llegaron a Gijón habían sido detenidos en Barcelona en el año 2023 como integrantes de un grupo delictivo muy numeroso. Parte de ese grupo había actuado en el Norte de España y, más concretamente, en Asturias.

Se estableció, entonces, un equipo conjunto de ambos Cuerpos, mientras que se estableció, el pasado día 1, un operativo discreto, formado por miembros del Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Gijón.

Esto permitió la detención, poco después de las 9:40 horas, de los tres hombres, de nacionalidad albana y con edades de 29, 31 y 38 años.

Asimismo, uno de ellos mostró una gran agresividad ante la detención, causando lesiones a uno de los componentes del dispositivo perteneciente a Policía Nacional, que tuvo que recibir asistencia sanitaria por las lesiones que sufrió.

En el momento de su detención, a los detenidos se les intervino cantidades de dinero tanto en moneda europea como norteamericana en cuantía muy próxima a la sustraída en una de las viviendas. Entre los efectos ocupados a los detenidos se encontraban objetos procedentes del otro de los robos, los cuales fueron identificados por sus propietarios.

Una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales en las que se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y a uno de ellos, atentado a agente de la autoridad, fueron entregadas, junto con los arrestados, el pasado día 2, al titular del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción de guardia de Gijón. Este acordó el ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias de los tres detenidos