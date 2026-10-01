Una operación conjunta de Policía y Guardia Civil se salda con varios detenidos en Asturias por robos

La operación continúa en marcha y se encuentra bajo secreto

Archivo - Coche de la Guardia Civil
Archivo - Coche de la Guardia Civil - DAMIÁN ARIENZA - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 17:01
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   GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han procedido, este jueves, a la detención de varias personas en Asturias, en el marco de una investigación conjunta.

   A este respecto, de acuerdo a la información facilitada a Europa Press fuentes de la investigación, a los arrestados se les acusa de varios delitos de robo, cometidos en la región.

   Según las mismas fuentes, al menos se han producido tres arrestos. No obstante, la operación continúa en marcha y se encuentra bajo secreto.

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