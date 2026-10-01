Archivo - Coche de la Guardia Civil - DAMIÁN ARIENZA - Archivo

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han procedido, este jueves, a la detención de varias personas en Asturias, en el marco de una investigación conjunta.

A este respecto, de acuerdo a la información facilitada a Europa Press fuentes de la investigación, a los arrestados se les acusa de varios delitos de robo, cometidos en la región.

Según las mismas fuentes, al menos se han producido tres arrestos. No obstante, la operación continúa en marcha y se encuentra bajo secreto.